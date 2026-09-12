Продават германски национал за 1000 евро
Немският национал Марио Гомес се продава за смехотворната цена от 1000 евро, разкри "Билд". Цената, която е по джоба дори на най-закъсалите български...
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Немският национал Марио Гомес се продава за смехотворната цена от 1000 евро, разкри "Билд". Цената, която е по джоба дори на най-закъсалите български...
Льов отписа Гомес за световното първенство в Бразилия. Селекционерът на Германия обяви групата от 30 играчи за Мондиала. От нея най-големият липсващ...
Марио Гомес ще играе в "Наполи" от следващия сезон. Трансферът на немския национал е на стойност 20 милиона евро. "Това беше последният ми мач за Байе...