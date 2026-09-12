Всичко за Марио Гомес

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Последни новини Спорт
Льов отписа Гомес

Льов отписа Гомес

Льов отписа Гомес за световното първенство в Бразилия. Селекционерът на Германия обяви групата от 30 играчи за Мондиала. От нея най-големият липсващ...

08 май | 17:35
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Гомес бяга в "Наполи"

Гомес бяга в "Наполи"

Марио Гомес ще играе в "Наполи" от следващия сезон. Трансферът на немския национал е на стойност 20 милиона евро. "Това беше последният ми мач за Байе...

03 юни | 21:20
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