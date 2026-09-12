Борисов каза: Студен резерв само от Марица Изток 2
Сваляш студения резерв оттук-насетне, каза Борисов на енергийния министър Петкова
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Сваляш студения резерв оттук-насетне, каза Борисов на енергийния министър Петкова
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