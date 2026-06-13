ВМРО иска мерки спрямо маргиналите
Нужна е цялостна държавна политика спрямо маргиналните групи, за да не се повтарят Галиче, Сотиря и Русе, обявиха воеводите
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Нужна е цялостна държавна политика спрямо маргиналните групи, за да не се повтарят Галиче, Сотиря и Русе, обявиха воеводите
Не минава месец без нагло, показно убийство или друго престъпление, каза Искрен Веселинов