Марчело Липи отново начело на Китай
71-годишният треньор се завръща в отбора след пауза от 4 месеца
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71-годишният треньор се завръща в отбора след пауза от 4 месеца
Италианецът си тръгна след 0:3 от Иран за Купата на Азия
"Милан" вече е избрал Марчело Липи за треньор, но ще изчака с назначаването му до понеделник, твърди "Тутоспорт". За същия ден е определено официално...
Марчело Липи и Фабио Канаваро ще трябва да сложат край на сладкия си живот в Китай. Двамата ще се завърнат на Апенините, за да спасяват "Милан". Милиа...
Рим. Бившият национален селекционер на Италия Марчело Липи нападна местната футболна федерация. Изказването му идва в подкрепа на настоящия треньор на...