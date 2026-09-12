9 сигнала за контролиране или манипулиране на гласуването в ЦИК до 14 ч.

София. Към 14 часа в ЦИК са постъпили 9 сигнала за контролиране или манипулиране на гласуването днес. Това съобщиха от ЦИК пред журналисти. Сигналите...