Мандра манипулира датите на производство, тонове продукти ще бъдат унищожени
Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич
Следете всички новини, анализи и коментари за Манипулиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич
Снимката показва "несъответствие в подравняването на лявата ръка на принцеса Шарлот"
Усещам, че той ще е манипулиран
Гаф на журналистка от bTV разкри наяве как действа манипулирането на отразяване на протестите
Загубите за бюджета през последните 10 години от манипулиране на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти са огромни
През 2018 г. Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA) поиска да бъдат изтеглени 700 000 автомобила в цял свят
БФС спря правата на Иван Топузов и Любомир Витанов от Банско
София. Към 14 часа в ЦИК са постъпили 9 сигнала за контролиране или манипулиране на гласуването днес. Това съобщиха от ЦИК пред журналисти. Сигналите...