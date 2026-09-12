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Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...

20 август | 17:50
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