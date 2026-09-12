Христо Сираков убива двама души при две катастрофи
Дори излежава част от 2-годишна присъда за смърт на пътя
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Дори излежава част от 2-годишна присъда за смърт на пътя
Бразилецът не си губел времето докато бил на "топло"
Повече от 14 години няма кой да измести Жизел Бюндхен от престола на богатството в модата. Супербразилката е номер едно в класацията на "Форбс" за най...
Забрана за слаби манекенки въведе Франция. Депутати приеха текст в Закона за здравеопазването, който има за цел да прекрати използването на прекалено...
Правителството на Франция вероятно ще одобри проект на закон, с който се забранява използването в модната индустрия на свръхслаби модели, съобщи минис...
Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...
Манекенката, която се отказа от Виктория Сикрет, описа ада на професията
Изявени на модния подиум момичета са заработвали допълнително по 1000 лева, ако се отзоват на поръчка "салата Цезар". Това стана ясно в Софийския град...