Скандал! Треньорът на Италия в "Пандора"
Новите замесени са Манчини и Виали
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Новите замесени са Манчини и Виали
Молят се Италия да ги спаси
Много е доволен и Роберто Манчини
Никой не беше готов за този ад, категоричен е селекционерът на "адзурите"
Пелегрини поема тима, води звездата на "Малага"
С дузпите на "Сити" щеше да има протест пред парламента, сигурен е Фърги