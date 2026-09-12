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Манчев плаши Стойнев със съд

Манчев плаши Стойнев със съд

София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев се закани да заведе съдебен иск срещу министъра на икономиката и енергетиката Драго...

28 септември | 19:45
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