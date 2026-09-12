Шеф Манчев срина със земята провинциална кръчма!
И направи изумително сравнение
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И направи изумително сравнение
От изненадата не можа да отговори бързо
Която противоречи на логиката
Коя беше причината за репликите
Доайенът на доброто обслужване шеф Иван Манчев влиза в играта
Треньорът си тръгва от ДЮШ
Със специално кулинарно събитие двамата популярни готвачи шеф Манчев и шеф Шишков представиха своята обща книга „Манчев срещу Шишков. 52 рецепти срещу...
София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев се закани да заведе съдебен иск срещу министъра на икономиката и енергетиката Драго...
Бизнесменът ще дава обяснения за консултациите по "Белене"