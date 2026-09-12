Ван Гаал: Главата на Де Хеа е някъде другаде
"Може би Де Хеа иска да се махне. Намираме се в ситуация, която не е в полза на нито една от страните. " Това сподели мениджърът на "Манчестър Юнайтед...
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"Може би Де Хеа иска да се махне. Намираме се в ситуация, която не е в полза на нито една от страните. " Това сподели мениджърът на "Манчестър Юнайтед...
Все още не е ясно бъдещето на Давид Де Хеа
Очакваният трансфер на Анхел ди Мария в ПСЖ е "близо" до финализиране. Това заяви наставникът на френския гранд Лоран Блан днес. Аржентинският полузащ...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал заяви, че клубът е близо до подписа на нов нападател. Холандецът обаче отказа да разкрие самоличността...
Вратарят на "Манчестър Юнайтед" Виктор Валдес ще бъде продаден. Новината потвърди мениджърът на тима Луис ван Гаал. Холандецът добави, че испанският с...
Новото попълнение в редиците на "Манчестър Юнайтед" Бастиан Швайнщайгер заяви, че чувства прекрасно след трансфера си като добави, че е дошъл на "Олд...
Новото попълнение на "Байерн" М Джошуа Кимих се изцепи на пресконференцията по представянето си и потвърди трансфера на Швайнщагер в осока "Ман" Юн. "...
Полузащитникът на "Байерн" (Мюнхен) Бастиан Швайнщайгер е постигнал споразумение с "Манчестър Юнайтед", твърди „Билд". Халфът е договорил за личните с...