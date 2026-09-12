Баретите атакуваха убиеца в Манастирище
„Баретите“, са били вдигнати под тревога
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„Баретите“, са били вдигнати под тревога
Депутатите от "Народен съюз" Румен Йончев и Явор Хайтов откриха жътвената кампания във врачанското село Манастирище. Събитието, което се организира за...
Този див, див Северозапад! Избраният на първи тур кмет в хайрединското село Манастирище Георги Георгиев е заловил и набил крадец, проникнал в дома му,...