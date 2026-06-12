Работилница за мамути в русенския екомузей
Работилница за мамути отваря врати в русенския екомузей. В сряда от 10 до 17 часа всеки желаещ ще може да изработва животни от филц. Малчуганите ще из...
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Работилница за мамути отваря врати в русенския екомузей. В сряда от 10 до 17 часа всеки желаещ ще може да изработва животни от филц. Малчуганите ще из...
Леководолазът Мариян Цветков показва уникална сбирка от морското дъно, която е събирал години наред. Изложбата "Вкаменелости от дълбините" е изложена...