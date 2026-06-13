Лу Бега и "Mambo №5" ще звучат на Празника на розата 2025 в Казанлък
Празникът на розата в 2025 година ще подари на казанлъчани и гостите на града запомнящо преживяване със световноизвестния изпълнител Лу Бега
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Празникът на розата в 2025 година ще подари на казанлъчани и гостите на града запомнящо преживяване със световноизвестния изпълнител Лу Бега