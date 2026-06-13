Мамалигата - визитка на румънците
Ако искате автентичен вкус, правете я с местно царевично брашно Комшиите преглъщат манджите с полусухо вино, цуйка и палинка Уж сме съседи с румънци...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мамалига. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако искате автентичен вкус, правете я с местно царевично брашно Комшиите преглъщат манджите с полусухо вино, цуйка и палинка Уж сме съседи с румънци...