Истинската история на Малкия принц
Антоан дьо Сент-Екзюпери е връстник на всяко поколение заради „видимите“ и „невидимите“ неща, за които разказва
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Антоан дьо Сент-Екзюпери е връстник на всяко поколение заради „видимите“ и „невидимите“ неща, за които разказва
Не дадоха на зевзека Росен Марков да кръсти лъвчетата Путин, Меркел и Обама