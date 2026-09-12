Малка Богородица е! Дава се милостиня, за да сте в благодат
Почитаме Рождеството на света Дева Мария
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Почитаме Рождеството на света Дева Мария
Не давайте нищо на заем
Господ дал знак къде са останките на църквата
На 8 септември билките лекуват
Малка Богородица е един най-предпочитаните празници
Според обичаите стопанката на дома приготвя празнична пита
В манастира „Света Богородица“ край Ловеч, известен и с името „Ястреб“, за първи път ще звучи камбанен звън
Рождество Богородично е един от най-големите християнски празници
Денят е празник на родилката и детето
Симитли празнува на Малка Богородица с Дичо и Криско 8-ми септември - Рождество Богородично е един от най-големите християнски празници. На Малка Бог...
Рождество на Пресвета Богородица, също Рождество Богородично, Малка Богородица или Рожен е църковен празник посветен на рождението на Богородица. В ка...