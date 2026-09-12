Всичко за Малка Богородица

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Днес е Малка Богородица

Днес е Малка Богородица

Рождество на Пресвета Богородица, също Рождество Богородично, Малка Богородица или Рожен е църковен празник посветен на рождението на Богородица. В ка...

08 септември | 6:47
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