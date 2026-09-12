Малък самолет се вряза в сграда, четири жертви
Вероятната причина за инцидента е механичен проблем.
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Вероятната причина за инцидента е механичен проблем.
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