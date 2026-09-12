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Малък самолет за $197 000

Малък самолет за $197 000

Концептуалните летателни апарати набират все по-голяма скорост. Навлизането на олекотените материали в самолетната индустрия водят до това все повече...

24 февруари | 23:30
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