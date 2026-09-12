10 г. по-късно. Надупченият самолет падна
Отне живота на 283 пътника
Следете всички новини, анализи и коментари за Малайзийски Авиолинии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отне живота на 283 пътника
София. Държавният глава Росен Плевнелиев изрази съболезнования към близките и семействата на всички загинали при трагедията със самолета на "Малайзийс...
Донецк. Ден след като самолет на Малайзийските авиолинии- Боинг 777, се разби в Украйна, международните сили търсят отговори за трагедията, довела до...
София. Няма данни на борда на сваления самолет над Украйна да е имало български граждани, съобщи Венцислав Генков за бТВ. "Нямаме информация да е и...
Трагедията с по всяка вероятност целенасочено сваления пътнически самолет на малайзийската авиокомпания в източната част на Украйна разтърси западните...
Украйна и Русия се обвиняват взаимно за сваления самолет, САЩ още мълчат Донецк. Американският вицепрезидент Джо Байден потвърди, че малайзийският са...