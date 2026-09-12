Радев: ЕК потвърди законността на събарянето на постройки в Максуда
В отговор на въпрос на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев Европейската комисия потвърди законността на събарянето на постройки в Максуда. В отправено...
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В отговор на въпрос на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев Европейската комисия потвърди законността на събарянето на постройки в Максуда. В отправено...
30 от ромите, чиито незаконни постройки бяха съборени във варненското гето „Максуда", започват работа, съобщи бТВ. На този етап все още без дом са 58...
Ромските семейства от "Максуда", които останаха без покрив след събарянето на къщите им, ще бъдат изведени от приюта на община Варна до 20 дни. Това о...