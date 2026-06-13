Поветкин се разправи с Майк Перес за минута и половина
Руснакът Александър Поветкин победи Майк Перес (Куба) за 91 секунди в двубой в тежка категория. Двубоят беше елиминационен за определяне на официални...
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Руснакът Александър Поветкин победи Майк Перес (Куба) за 91 секунди в двубой в тежка категория. Двубоят беше елиминационен за определяне на официални...