Искат оставка на Сакаджиев в Никопол
Съветници от Никопол ще направят втори опит да свалят от поста му председателя на местния парламент Майдън Сакаджиев. Първият се оказа неуспешен. Ден...
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Съветници от Никопол ще направят втори опит да свалят от поста му председателя на местния парламент Майдън Сакаджиев. Първият се оказа неуспешен. Ден...
Плевен. Годишната консумация на риба и рибни продукти на човек у нас е 5,4 кг годишно. Това е 3 пъти по-малко от средното за останалите страни в Европ...
София. Майдън Сакаджиев е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури със заповед на министъра на земеделие...