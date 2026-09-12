Правителството на Палестина положи клетва
Рамала. Правителството на единението на палестинския президент Махмуд Абас положи клетва в понеделник, предаде Ал Джазира. Новата администрация, коя...
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Рамала. Правителството на единението на палестинския президент Махмуд Абас положи клетва в понеделник, предаде Ал Джазира. Новата администрация, коя...
Папа Франциск се вдъхновил за срещата при визитата си в Светите земи
Рамала. Палестинският президент Махмуд Аббас нарече Холокоста най-отвратителното престъпление в съвременната история. Днес Израел почита жертвите на е...
Рамала. Палестинският премиер Рами Хамдала е оттеглил оставката си, само ден след като я депозира пред президента Махмуд Аббас. Хамдала се е срещнал...