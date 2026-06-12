ИД обезглавява "магьосник" с мачете
Поредното зверство публикуваха привърженици на Ислямска държава. Две снимки показват обезглавяването на местен жител, обвинен в магьосничество. Не е я...
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Поредното зверство публикуваха привърженици на Ислямска държава. Две снимки показват обезглавяването на местен жител, обвинен в магьосничество. Не е я...
Джихадисти от "Ислямска държава" обезглавиха публично мъж в Сирия, който обвиняват, че практикувал магьосничество. Това съобщи "Дейли мейл". Снимки,...