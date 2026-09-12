5,0 по Рихтер разтърси Аляска
Няма съобщения за значителни щети
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Няма съобщения за значителни щети
Според ИРНА земетресението е било на дълбочина от 17 км и е било последвано от няколко вторични труса
Кабул. Силно земетресение с магнитуд 5.2 е регистрирано на територията на Афганистан, съобщава Националната геологическа служба на САЩ. Епицентърът н...