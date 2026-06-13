Варненският Великден с благотворителен концерт –изложба
С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславския митрополит Йоан и под егидата на кмета на Варна Иван Портних утре на С...
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С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславския митрополит Йоан и под егидата на кмета на Варна Иван Портних утре на С...