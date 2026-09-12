Binance и УНСС обявиха сътрудничество за развитието на блокчейн образованието
Първата магистърска програма за крипто у нас – „Криптоикономика и блокчейн“ ще стартира през януари 2025 г. 80% от кандидат-магистрите за прие...
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Първата магистърска програма за крипто у нас – „Криптоикономика и блокчейн“ ще стартира през януари 2025 г. 80% от кандидат-магистрите за прие...
„Банков мениджмънт и инвестиционна дейност” е с възможности за стипендии и професионална реализация
Детелина Смилкова е вицепрезидент на Висшето училище по застроховане и финанси. Заедно с Академия "Трейс" университетът създава нова магистърска прогр...