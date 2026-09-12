Движението по магистрала "Хемус" е възстановено
София. Движението по връзката на автомагистрала „Хемус" със Софийския околовръстен път – пътен възел „Яна", вече е възстановено. Общата дължина на но...
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София. Движението по връзката на автомагистрала „Хемус" със Софийския околовръстен път – пътен възел „Яна", вече е възстановено. Общата дължина на но...
Пускането на движението и официалното откриване са две различни неща
Движението ще бъде отворено за автомобили след 14.00 часа