Ева Волицер направи "Магична мощ"
Фентъзи спектакълът "Магична мощ" е поредната премиера на театъра в Нов български университет. Професор Ева Волицер за първи път режисира текст от Роб...
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Фентъзи спектакълът "Магична мощ" е поредната премиера на театъра в Нов български университет. Професор Ева Волицер за първи път режисира текст от Роб...