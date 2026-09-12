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Подкрепи кампанията „Да играем ЗАЕДНО“ за люлки за деца с увреждания
Вандалите в Благоевград не се спират пред нищо. Те успяха да задигнат две люлки от детска площадка. Сигнал за поредното посегателство е подаден на „го...
Добрич. Пролетно настроение и пожелания за здраве през целия ден на Гергьовден си пожелаваха добруджанци. Те се тълпяха пред храм "Св. Георги" в цент...