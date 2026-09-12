Тежък удар за Манчестър Юнайтед преди Евро 2024
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Манчестър. Сериозен проблем се отвори пред мениджъра на Манчестър Юнайтед Луис ван Гаал, след като стана ясно, че Люк Шоу почти сигурно ще пропусне ма...
Манчестър. Ръководството на Манчестър Юнайтед е изключително активно на трансферния пазар в последните няколко дни. Вчера бе обявен официално трансфе...
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Манчестър. Манчестър Юнайтед е отправил оферта на стойност 27 милиона лири за левия бек на Саутхемптън Люк Шоу, информира Sky Sports. От клуба обаче...