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Никол и Люис на тайно рандеву

Никол и Люис на тайно рандеву

Лондон. Никол Шерцингер и Люис Хамилтън са били изловени от папараци да се срещат в хотел в Лондон. Това породи слуховете, че отново са се събрали. Дв...

13 ноември | 18:35
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