"Любовна афера" в Кукления театър
Ернестина Шинова и Димитър Баненкин разиграват драмата, позната от култовия френски филм "Порнографска връзка" Ернестина Шинова и Димитър Баненкин са...
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Ернестина Шинова и Димитър Баненкин разиграват драмата, позната от култовия френски филм "Порнографска връзка" Ернестина Шинова и Димитър Баненкин са...