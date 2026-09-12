Апотеоз на красотата с Биаджони и Черкин
Маестра Любка Биаджони ще дирижира концерта "Апотеоз на красотата" на 28 май в Зала 1 на НДК
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Маестра Любка Биаджони ще дирижира концерта "Апотеоз на красотата" на 28 май в Зала 1 на НДК
Любка Биаджони представя "Ла Травиата" навръх Свети Валентин в НДК С Павароти се мъчехме да отслабнем в Мерано - но той обожаваше сладолед с хляб,...
Маестрата дирижира "София симфоникс" на Свети Валентин в НДК Любка Биаджони дирижира "София симфоникс" на 14 февруари в НДК за "Травиата". В концертн...
Великият тенор ще пее с музикантите на римлянката, завършила софийската академия Оркестърът на Любка Биаджони излиза на 3 декември в зала номер едно...
Симеон Сакскобургготски откри първото издание на фестивала "Сподели музиката - вечери в двореца "Врана"