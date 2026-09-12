Скачат "Лъвски скок" в памет на Апостола
Състезанието е традиционно и тази година е посветено на 182 години от рождението на Васил Левски
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Състезанието е традиционно и тази година е посветено на 182 години от рождението на Васил Левски
Състезание по лъвски скок в памет на Апостола организира тази сутрин преславското читалище „Самообразование за учениците в квартал "Кирково",
Момичета и момчета от V клас в Кюстендил ще участват днес в традиционното общинско лекоатлетическо състезание "Лъвски скок". Надпревара се провежда з...
Без рецитали и песни, а нестандартно и вече 30 години поред ученици мерят сили в лъвски скок в Деня на Апостола. Инициативата се провежда във варненск...
Благоевград. Лъвски скок в памет на Апостола. С това започват в четвъртък в Благоевград проявите по повод 176 години от рождението на Васил Левски. Н...