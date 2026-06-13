122 ОУ спечели турнира на „Лъвчетата“
Отборът на 122 ОУ с треньор Дилян Георгиев спечели зимния турнир на училищата, работещи по програмата на ФК "Лъвчета". Надпреварата бе за ученици 1-2...
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Отборът на 122 ОУ с треньор Дилян Георгиев спечели зимния турнир на училищата, работещи по програмата на ФК "Лъвчета". Надпреварата бе за ученици 1-2...
Селекционерът на юношеския национален отбор по футбол до 17 години Викторио Павлов откри спортен комплекс в детска градина в ж.к.„Дружба-2". Децата от...
Бившите футболисти и треньори на "Левски" и на ЦСКА Емил Велев и Адалберт Зафиров откриха 14-ия турнир на ДФК „Лъвчетата" за децата от детските градин...