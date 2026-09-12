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Лъскат до последно „Лужники"

Лъскат до последно „Лужники"

Москва. Легендарният стадион „Лужники", който ще приеме за първи път световно първенство по лека атлетика бива подготвян за голямото събитие до послед...

09 август | 14:40
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