„Лужники" се напълни в предпоследния ден
Москва. Легендарният стадион „Лужники" успя да се напълни до последно едва в предпоследния ден на шампионата. Причината 50 000 фенове на леката атлети...
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Москва. Легендарният стадион „Лужники" успя да се напълни до последно едва в предпоследния ден на шампионата. Причината 50 000 фенове на леката атлети...
Москва. Не беше отдавна времето, в което оформянето на фензона пред паметника на Ленин на "Лужники", можеше да се счита за кощунство. Сега обаче е 201...
Москва. Талантливият български спринтьор Денис Димитров дебютира на световното първенство за мъже и жени в Москва с 10,29 сек в сериите на 100 м. 20-г...
Жак Рох отнесе сенегалско килимче у дома
Москва. Легендарният стадион „Лужники", който ще приеме за първи път световно първенство по лека атлетика бива подготвян за голямото събитие до послед...