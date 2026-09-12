Лукас Подолски ще се подложи на медицински прегледи за "Интер"
Таранът на "Арсенал" Лукас Подолски е на крачка от това официално да стане ново попълнение на "Интер". Националът на Германия кацна в Милано късно сно...
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Таранът на "Арсенал" Лукас Подолски е на крачка от това официално да стане ново попълнение на "Интер". Националът на Германия кацна в Милано късно сно...
Асът на "Арсенал" Лукас Подолски ще прави кариера в киното. Крилото си уреди роля в германската комедия "Мачо Мен".Снимките на филма текат в момента....
Салвадор. Канцлерът на Германия Ангела Меркел изгледа на живо победата на немския тим над Португалия с 4:0 на старта на световното по футбол в Бразили...
Нападателят на "Арсенал" Лукас Подолски си издейства гарнизон без преспиване в Кьолн. Той бе гост на партито на "козлите" за завръщането в Първа Бунд...