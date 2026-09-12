Опасни ли са домашните луканки?
Ако месото е заразено, домашната ракия не помага, категорични са медиците
Следете всички новини, анализи и коментари за Луканки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако месото е заразено, домашната ракия не помага, категорични са медиците
Непълнолетни майки предпочитат да купуват за бебета си кока-кола, луканка и пържоли вместо мляко и памперси. Шокиращата констатация е от проучване на...
Пловдив. Ловците и семействата от Стамболийски, които се разболяха от трихинелоза, след като яли месо и луканки от глиган, винят за това бившия област...