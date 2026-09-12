Официално: Сколари и Бразилия с "развод"
Рио. Луиш Фелипе Сколари подаде оставка и вече не е национален селекционер на Бразилия. Новината бе потвърдена официално от Бразилската футболна федер...
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Рио. Луиш Фелипе Сколари подаде оставка и вече не е национален селекционер на Бразилия. Новината бе потвърдена официално от Бразилската футболна федер...
Сао Пауло. Селекционерът на Бразилия Луиш Фелипе Сколари заяви, че е имало дузпа срещу Фред в мача с Хърватия. В 71-ата минута домакините получиха пра...
Лисабон. Треньорът на националния отбор по футбол на Бразилия, Луиш Фелипе Сколари, е разследван по обвинение за укриване на данъци, обявиха властите...