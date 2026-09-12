Всичко за Луиш Фелипе Сколари

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Сколари: Имаше дузпа

Сколари: Имаше дузпа

Сао Пауло. Селекционерът на Бразилия Луиш Фелипе Сколари заяви, че е имало дузпа срещу Фред в мача с Хърватия. В 71-ата минута домакините получиха пра...

13 юни | 10:53
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