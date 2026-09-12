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Мечките вещаят топло време

Мечките вещаят топло време

Девин. Мечките в Държавно ловно стопанство "Извора" край Девин все още не са заспали зимен сън. Това съобщи директорът на стопанството инж. Стоян Сари...

29 ноември | 19:45
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