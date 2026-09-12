Служител в ловно стопанство откри 69 гладни мигранти
Прегладнелите мъже разбили склад за фураж, опитвали да сготвят царевица
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Прегладнелите мъже разбили склад за фураж, опитвали да сготвят царевица
На място са над 50 пожарникари и доброволци
Заместник-директорът на Държавно ловно стопанство „Дикчан" в с. Сатовча Евгени Генчев опита да скрие катастрофа от органите на реда и ще бъде наказан....
Девин. Мечките в Държавно ловно стопанство "Извора" край Девин все още не са заспали зимен сън. Това съобщи директорът на стопанството инж. Стоян Сари...
Бизнесмен склонил на сделка за $2 млн., след като отстрелял елен