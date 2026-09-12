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2000 ловци превзеха Царевец

2000 ловци превзеха Царевец

Велико Търново. 2000 ловци участваха в парада във Велико Търново по повод 130 години от организираното ловно движение в България. В шествието се включ...

14 юни | 18:45
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