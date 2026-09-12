Бивш шеф на "Пътно управление" загина на лов
Инцидент по време на лов днес следобед отне живота на 56-годишния бивш шеф на "Пътно управление" в Малко Търново Здравко Тончев, информира "Дарик". Т...
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Инцидент по време на лов днес следобед отне живота на 56-годишния бивш шеф на "Пътно управление" в Малко Търново Здравко Тончев, информира "Дарик". Т...
Провериха 63-ма ловци в три общини на Източните Родопи, съобщиха то ОД на МВР Кърджали. Авджиите са от дружинки в Момчилград, Джебел и Ардино. Те са...
Кюстендил. Ловна дружинка е заплашена от лишаване от право на ловни излети. След проверка от Регионалната дирекция по горите в Кюстендил на територият...
Велико Търново. 2000 ловци участваха в парада във Велико Търново по повод 130 години от организираното ловно движение в България. В шествието се включ...
Вписват името на кучето и номера на пушката в електронен билет
Благоевград. Десетки авджии окупираха отрано в събота язовир „Стойковци" край благоевградското село Логодаж. Стана шумно и страшно, гърмежите ехтяха н...