Паргов: Справедливост за имотите по "Ломско шосе"
Следващото Народно събрание трябва да преразгледа законите, касаещи отчуждаването на частни имоти, категоричен е лидерът на БСП - София
Следете всички новини, анализи и коментари за Ломско Шосе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Следващото Народно събрание трябва да преразгледа законите, касаещи отчуждаването на частни имоти, категоричен е лидерът на БСП - София
3500 души твърдят, че нямат водопровод и канализация
Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности на пътния възел на Северната скоростна тангента с бул. „Ломско шосе". "Съоръжението става ун...
София. Участък на бул. "Ломско шосе" е под вода, информират от Столична община. Става дума за участъка от моста при ж.п прелеза до Околовръстния път...
София. Два ТИР-а и автобус са катастрофирали на бул. „Ломско шосе", съобщиха от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Около 8.00 часа тази сутрин е подаден...