Два ТИР-а и автобус се блъснаха на "Ломско шосе"

София. Два ТИР-а и автобус са катастрофирали на бул. „Ломско шосе", съобщиха от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Около 8.00 часа тази сутрин е подаден...