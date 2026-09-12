Отбор от трета дивизия изхвърли Септември от Купата на България
Васил Калоянов беше точен за 2:1 в 99-а минута и това беше достатъчно за успеха но домакините
Следете всички новини, анализи и коментари за Локомотив Мездра. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Васил Калоянов беше точен за 2:1 в 99-а минута и това беше достатъчно за успеха но домакините
Ще се отделим и ще си направим свое първенство, заплашиха от втородивизионния "Локомотив" Мездра, след като треньорът Предраг Пажин и администраторът...
Пореден български клуб е попаднал на мушката на пишман бизнесмени от Италия. Става въпрос за Пиетро Белардели и негови партньори, които имат апетити к...
За Брайан и Валдемар от "Локо" Мездра битките са въпрос на чест
Мездра. Аматьорският Локомотив (Мездра) победи ЦСКА с 2:1 в контролна футболна среща. Мачът се игра в Мездра. Двата гола за Локомотив вкара Борис Петк...