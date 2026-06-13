Графичен дизайнер прави суперавтомобил
Американският стартъп Lyons Motor Car, създаден от графичния дизайнер Кевин Лайънс, ще покаже в Ню Йорк прототип на суперавтомобил. Моделът се нарича...
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Американският стартъп Lyons Motor Car, създаден от графичния дизайнер Кевин Лайънс, ще покаже в Ню Йорк прототип на суперавтомобил. Моделът се нарича...