Погват сомалиец за мързел в "Левски"
Сериозен разговор ще има Ливан Абди с шефовете на "Левски". Крилото започна да се набива на очи на "Герена" с "контузиите" си. Сомалиецът с норвежки п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ливан Абди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сериозен разговор ще има Ливан Абди с шефовете на "Левски". Крилото започна да се набива на очи на "Герена" с "контузиите" си. Сомалиецът с норвежки п...
Стойчо Стоев си отдъхна вчера след обяд. Треньорът бе зарадван от Ливан Абди. Сомалиецът с норвежки паспорт поднови тренировки наравно с останалите. Т...