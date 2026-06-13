Опашка заради 216 млн. лв.
Вижте пълните бюджети на всички болници за 2014 г. и за 2015 г. Лимитите на болниците напълниха листите с чакащи за 4 месеца напред Дълги опашки пре...
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Вижте пълните бюджети на всички болници за 2014 г. и за 2015 г. Лимитите на болниците напълниха листите с чакащи за 4 месеца напред Дълги опашки пре...