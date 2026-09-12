Страшна напаст в София. Цял квартал пропищя (СНИМКА)
Лисици се разхождат в "Лагера"
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Лисици се разхождат в "Лагера"
Примамките ще бъдат разпръснати на територията на множество области
Опасенията на хората са свързани с два основни проблема
Много от тях са загрижени за благополучието им и се надяват, че ще успеят да се опазят
Това става ясно от видео във фейсбук групата "Видяно в София
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