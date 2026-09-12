Всичко за Лисици

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Лисици плъзнаха из Разград

Лисици плъзнаха из Разград

Лисица живее в центъра на Разград. Хищникът е устроил леговището си в храсталака на непочистеното корито на река Бели Лом, което пресича лудогорския г...

11 април | 20:35
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3997
Лисици бродят из Шабла

Лисици бродят из Шабла

Добрич. Лисици нападат дворове и се разхождат необезпокоявани по улиците на Шабла. Това са се оплакали пред местния вестник "Изгрев" жители на града....

24 ноември | 19:45
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3986