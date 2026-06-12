ЦСКА сезира Цацаров за изчезнали 2,8 млн.
София. ЦСКА внесе жалба до главния прокурор Сотир Цацаров за липсващи 2,8 милиона евро. Тя е срещу бившите собственици на клуба Иво Иванов и Димитър Б...
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София. ЦСКА внесе жалба до главния прокурор Сотир Цацаров за липсващи 2,8 милиона евро. Тя е срещу бившите собственици на клуба Иво Иванов и Димитър Б...