Google касира над 91 хил. молби за "забравяне"
Всеки ден броят на молбите към Google определени хора и линкове да бъдат "забравени" расте, а от компанията вече са изпълнили над половината от всички...
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Всеки ден броят на молбите към Google определени хора и линкове да бъдат "забравени" расте, а от компанията вече са изпълнили над половината от всички...
Google започна да изпълнява молбите на потребители, поискали конкретни данни за тях да бъдат "забравени", и да премахва резултати от търсачката си. То...
След като на 13 май Съдът на ЕС задължи търсачката Гугъл да "скрие остаряла информация" за испански гражданин, публикувана преди 15 г. във вестник, с...