"Гугъл" подкрепя младите лингвисти
Домакин на две международни олимпиади ще бъде страната ни до края на годината. Балканската олимпиада по информатика ще се проведе в Русе от 28-ми юни...
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Домакин на две международни олимпиади ще бъде страната ни до края на годината. Балканската олимпиада по информатика ще се проведе в Русе от 28-ми юни...