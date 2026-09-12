Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт отново заедно

Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт са отново заедно. Скандалната певица бе забелязана да вкарва вещите си в дома на Лиъм в Манхатън. Певицата и актьорът бя...