Лиъм Хемсуърт стяга имота до бившата
Актьорът е съсед по неволя с Майли Сайръс и новото й гадже
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Актьорът е съсед по неволя с Майли Сайръс и новото й гадже
Певицата вече живее с новотоси гадже
Бившият на Майли Сайръс покори Ню Йорк с Мадисън Браун
Актьорът бе забелязан на среща с мистериозна руса красавица
Актьорът се борил до последно да спаси брака си
Домът на певицата бе сред първите изгорели
Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт са отново заедно. Скандалната певица бе забелязана да вкарва вещите си в дома на Лиъм в Манхатън. Певицата и актьорът бя...
Дали Лиъм Хемсуърт ще замени Иън Сомърхолдър до Нина предстои да видим